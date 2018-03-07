От Трампа "сбежал" советник по экономике

Сегодня, 08:46

Из-за разногласий с президентом США Гэри Кон уходит в отставку

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Кон и Трамп не смогли найти общий язык в вопросе ведения пошлин на сталь и алюминий, против которых выступает Украина.

По данным источников Bloomberg, Кон пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Отставка Кона, который, как объявлено, покинет свой пост в течение ближайших нескольких недель, еще больше снижает вероятность того, что администрация Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну.

Участники рынка уже негативно восприняли отставку Кона: курс доллара снизился, фьючерсы на фондовые индексы снижаются более чем на 1%.

С мнением Кона о нецелесообразности пошлин согласны аналитики многих инвестбанков. Так, эксперты Goldman Sachs Group Inc. во главе с Джеффом Карри раскритиковали предложенные Трампом пошлины, заявив, что они могут навредить крупнейшей экономике мира в условиях роста инфляционного давления, особенно сильно задеть союзников и создать двухуровневый мировой рынок.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.

57-летний Кон также принимал активное участие в реформе налогового законодательства США и принятии мер по смягчению регулирования финансовых рынков, был одним из кандидатов на пост главы Федерального резерва.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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