Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

От транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет – Витренко

31 декабря, 02:27

Украина получила преимущество от подписания именно этого соглашения взамен на отказ от нового многомиллиардного иска

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Доходы от транзита газа, которые Украина получит в течение следующих пяти лет в соответствии с подписанными между "Нафтогазом" и "Газпромом" контрактами, составят 7,2 млрд долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Меня иногда удивляет, что "эксперты" говорят о нашем иске на 12,2 млрд долларов, и о том, есть ли экономический смысл от него отказываться в обмен на транзит на условиях "качай или плати" с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов плюс возможность значительных дополнительных доходов от транзита", — сообщил Витренко по итогам подписания соглашений с "Газпромом".

Реклама

Он отметил, что Украина получила преимущество от подписания именно этого соглашения взамен на отказ от нового многомиллиардного иска, ведь, скорее всего, арбитраж не присудил бы всю сумму исковых требований "Нафтогазу".

В тренде
Глава "Укрзализныци" уходит на работу в "публичном государственном секторе"

"Еще раз напомню, что урегулирование — это еще и отказ от исков со стороны "Газпрома". Так, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет о десятках миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков", — добавил Витренко.

Напомним, Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, который принесет нашей стране не менее 7 млрд долл.

Ранее Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Газпром доходы контракт Юрий Витренко Нафтогаз Украины транзит газа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Деньги каждому : в
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджет
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджетЭкономика
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл детали
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...