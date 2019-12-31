От транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет – Витренко

Украина получила преимущество от подписания именно этого соглашения взамен на отказ от нового многомиллиардного иска

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Доходы от транзита газа, которые Украина получит в течение следующих пяти лет в соответствии с подписанными между "Нафтогазом" и "Газпромом" контрактами, составят 7,2 млрд долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Меня иногда удивляет, что "эксперты" говорят о нашем иске на 12,2 млрд долларов, и о том, есть ли экономический смысл от него отказываться в обмен на транзит на условиях "качай или плати" с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов плюс возможность значительных дополнительных доходов от транзита", — сообщил Витренко по итогам подписания соглашений с "Газпромом".

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Он отметил, что Украина получила преимущество от подписания именно этого соглашения взамен на отказ от нового многомиллиардного иска, ведь, скорее всего, арбитраж не присудил бы всю сумму исковых требований "Нафтогазу".

"Еще раз напомню, что урегулирование — это еще и отказ от исков со стороны "Газпрома". Так, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет о десятках миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков", — добавил Витренко.

Напомним, Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, который принесет нашей стране не менее 7 млрд долл.

Ранее Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

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