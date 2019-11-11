От западных экспертов ждут оценки нового законопроекта в сфере энергорынка

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Украинские парламентарии просят западных экспертов оценить законопроекты, которые отменят импорт российской электроэнергии. Согласовывать такие вопросы Украина пообещала, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС.

Посоветоваться должны были бы и в отношении поправки, которая позволяет сейчас покупать свет в России, говорят депутаты.

Однако нардеп Андрей Герус, по словам депутатов, скрыл изменения, открывшие путь российским киловаттам, в законе о ядерной энергии. Теперь прекратить закупки у страны-агрессора можно, когда парламент примет новые нормы об энергорынке.

"Они как раз и направлены на то, чтобы закрыть ту щель, которую открыл господин Герус со своей знаменитой поправкой по закупке у Российской Федерации. Вывод европейских коллег будет основанием для коллег из партии "Слуга народа" принимать какое-то решение. И тогда мы будем четко видеть: может кто-то не понял на этапе голосования", – заявила глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию из России.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 – 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", – написал Герус.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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