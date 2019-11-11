Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

От западных экспертов ждут оценки нового законопроекта в сфере энергорынка

11 ноября, 22:02

Новый документ призван отменить возможность импорта электроэнергии из России

Реклама

Украинские парламентарии просят западных экспертов оценить законопроекты, которые отменят импорт российской электроэнергии. Согласовывать такие вопросы Украина пообещала, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС.

Посоветоваться должны были бы и в отношении поправки, которая позволяет сейчас покупать свет в России, говорят депутаты.

Однако нардеп Андрей Герус, по словам депутатов, скрыл изменения, открывшие путь российским киловаттам, в законе о ядерной энергии. Теперь прекратить закупки у страны-агрессора можно, когда парламент примет новые нормы об энергорынке.

"Они как раз и направлены на то, чтобы закрыть ту щель, которую открыл господин Герус со своей знаменитой поправкой по закупке у Российской Федерации. Вывод европейских коллег будет основанием для коллег из партии "Слуга народа" принимать какое-то решение. И тогда мы будем четко видеть: может кто-то не понял на этапе голосования", – заявила глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию из России.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 – 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", – написал Герус.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия видео ЕС электроэнергия импорт законопроект энергорынок Андрей Герус Климпуш-Цинцадзе правка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
"Вырастут не сильно": Гончарук объяснил, что будет с пенсиями в 2020 годуЭкономика
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика
Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков земли
Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков землиЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...