Украина может заработать на хранилищах газа: эксперт назвал условие

Фото: "Укртрансгаз"

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В "Нафтогазе Украины" заявили о планах повысить коммерциализацию подземных хранилищ газа(ПХГ). Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что поддерживает эту инициативу. По его подсчетам, неиспользованный потенциал наших ПХГ – порядка 25%.

"В целом активная мощность хранилищ 30 млрд куб. м. На сегодня они заполняются на 75%. Думаю, можно дополнительно 5-8 млрд куб. м газа предложить компаниям стран ЕС", – отмечает специалист.

Использовать потенциал ПХГ доселе мешали огромные риски для иностранных инвесторов, добавляет он.

"Основная проблема – высокие правовые риски, а также риски с изменением законодательства относительно налогообложения. В Украине нужно доработать правовую базу по этой теме", – объясняет Омельченко.

Как сообщалось, на конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд куб. м – европейские компании.

Ранее новости "Сегодня" писали, что запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа по состоянию на 7 ноября составил 20,25 млрд куб. м, тогда как 30 ноября в ПХГ было 20,76 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 9 декабря.

В целом газовые хранилища заполнены на 65%. На момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отоплениедля населения. О чем говорили, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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