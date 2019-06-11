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Отделение оператора ГТС от "Нафтогаза": Кабмин внес изменения

11 июня, 14:40

Изменения внесли в постановление об отделении ГТС по модели Ownership Unbundling

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров передал до 1 января 2020 года под управление "Нафтогаза Украины" нового оператора газотранспортной системы (ГТС) – компанию "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Соответствующие изменения 5 июня правительство внесло в постановление об отделении ГТС от "Нафтогаза" (анбандлинге) по модели Ownership Unbundling (OU).

Документ предписывает Минэнергоугля и Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению МГУ, который должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года

Правительство обязало внести на рассмотрение Кабмина проект акта по определению МГУ управляющим активами "Укртрансгаза" или обладающим этим имуществом на основе вещного права.

Кабмин также обязал "Нафтогаз" и МГУ до 1 августа подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявку на проведение сертификации оператора газотранспортной системы, а также документы для установления тарифов на услуги по транспортировке природного газа.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что в мае Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" по модели OU, на которой настаивал премьер-министр Владимир Гройсман (вывод оператора и ГТС за пределы группы). 

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, ГТС, анбандлинг

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Источник:

УНИАН

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