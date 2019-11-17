Отделение "трубы" от "Нафтогаза": закон об анбандлинге вступил в силу

Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) вступил в силу в воскресенье, 17 ноября.

Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

15 ноября парламент устранил несогласованности в законе об анбандлинге. В тот же день его подписал президент Владимир Зеленский, а на следующий день закон опубликовали в парламентской газете "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

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Пресс-служба президента сообщила, что закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по анбандлингу в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от "Нафтогаза". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

"Документ обеспечивает отделение и независимость оператора ГТС по модели ISO (Independent System Operator) в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа", а также отделение и независимость оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" и Третьим энергетическим пакетом ЕС", - сказано в сообщении.

Как писали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила, что Украина должна была успеть одобрить анбандлинг до 20 ноября. Она подчеркнула, что Украина "уверенно движется к прозрачному управлению в энергетическом секторе".

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук назвал закон об анбандлинге крайне важным для Украины, так как он позволяет привести украинское энергетическое законодательство в соответствие с европейским. Позиция на переговорах по транзиту газа станет еще сильнее, а экономические интересы Украины – еще более защищенными, добавил он.

Напомним, что новым оператором будет "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который с июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС. ОГТСУ передадут в собственность "Магистральным газопроводам Украины" (МГУ), 100% акций которого Кабмин передал в управление Минфину. Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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