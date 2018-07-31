Отделение украинской "трубы" от "Нафтогаза": в НАК раскрыли планы

"Нафтогаз" не может передать украинскую ГТС независимому оператору без разрешения "Газпрома" – но компания ищет обходные пути

НАК "Нафтогаз Украины" привлекла консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) к работt по трансформации "Укртрансгаз" и подготовкt к отделению оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) от структуры "Нафтогаза" – т.н. процесс анбандлинга.

Почему украинской компании понадобилась помощь специалистов PwC и как процесс отделения украинской ГТС от "Нафтогаза" зависит от позиции "Газпрома" – разбирался сайт "Сегодня".

Анбандлинг – дело тонкое

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.

"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контранкта.

При этом "Нафтогаз" активно проводит подготовительные мероприятия для отделения оператора ГТС в независимую струтктуру – для чего и пригласил специалистов PwC.

Незаметная трансформация управления

Если отдать украинскую "трубу" независимому оператору нельзя по условиям контракта с "Газпромом", которые Украина принципиально не хочет нарушать, то до конца 2019 года, когда срок контракта истечет, можно подготовиться и облегчить дальнейший процесс анбандлинга.

Для этого специалисты PwC консультируют "Нафтогаз" по нескольким направлениям.

Во-первых, в этот период планируется передать от "Укртрансгаза" (полностью принадлежит "Нафтогазу"), который сейчас является оператором ГТС, "Магистральным газопроводам Украины" те газотранспортные активы, которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа.

При такой передаче активов от одного оператора другому должны выполняться следующие критерии:

передача активов не ставит под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнения каких-либо обязательств по транзитному контракту с ОАО "Газпром";

передача активов соответствует всем регуляторным и законодательным нормам;

разделение не будет представлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов.

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Во-вторых, из "Укртрансгаза" будет выделен филиал "ОГТС". Позже этот филиал будет отделен от "Укртрансгаза" в отдельное, независимое от "Укртрансгаза" юридическое лицо в составе НАК "Нафтогаз Украины".

В-третьих, когда эта структура станет независимой от "Укртрансгаза", планируется запустить пилотный проект по передаче "ОГТС" отдельных функций по управлению украинской газотранспортной системой.

"Основываясь на результатах проекта, НАК "Нафтогаз Украины" начнет процесс дальнейшей оптимизации АО "Укртрансгаз" и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года", – резюмировали в "Нафтогазе".