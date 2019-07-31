Как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы

Турция, несмотря на снижение популярности среди туристов, остается самым "ходовым" направлением для украинских путешественников. Его доля в объеме продаж – около 60% занимает, за ней следуют Египет и Болгария.
В целом предпочтения в сегменте условного среднего класса в последние годы не меняются, рассказала сайту "Сегодня" рассказала директор по маркетингу туристического агенства Александра Яблонская. При этом растет популярность таких направления как Испания и Италия.
"Путешествуют в основном одни и те же люди. И те, кто в 10-й, 15-й раз едут в Турцию, Египет – уже не хотят. Они начинают постепенно осваивать европейские пляжные направления", – рассказывает Яблонская.
Открытием лета-2019 также стал китайский остров Хайнань.
"Сейчас это направление пользуется немалой популярностью за счет того, что цена очень низкая – как Турция, например, – продолжает она. – Правда, лететь туда долго. Если я не ошибаюсь, 12 – 13 часов. Это тоже пляжный отдых. Недавно правительство Китая ввело в обязательную программу для туристов бесплатную двухдневную экскурсионную программу. По стоимости Китай очень сильно "горел" совсем недавно. И цены были очень привлекательны. Тысяч за 20 можно было вдвоем улететь туда на 7 – 8 ночей".
Тем же, кто мечтает о ярком и сравнительно бюджетном отпуске, Яблонская советует обратить внимание на Египет, а также автобусные туры по Европе.
"Сейчас в Египте можно поискать хорошие цены, – говорит она. – В целом Египет в октябре будет дорогим – там как раз пик сезона. Но по раннему бронированию – можно рассматривать Египет на октябрь. Египет на декабрь всегда очень дешевый. Турция в сентябре традиционно остается дорогой. Может начать снижаться во второй половине октября. Традиционно низкие цены на автобусные туры по Европе".
Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняликуда поехать на море в Украине.Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков:
О стоимости отдыха в 2019 году также читайте в материале Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления
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