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Как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA 2019-07-31T09:59:00+03:00 Экономика Предпочтения среднего класса украинцев последние годы не меняются

Турция, несмотря на снижение популярности среди туристов, остается самым "ходовым" направлением для украинских путешественников. Его доля в объеме продаж – около 60% занимает, за ней следуют Египет и Болгария.

В целом предпочтения в сегменте условного среднего класса в последние годы не меняются, рассказала сайту "Сегодня" рассказала директор по маркетингу туристического агенства Александра Яблонская. При этом растет популярность таких направления как Испания и Италия.

"Путешествуют в основном одни и те же люди. И те, кто в 10-й, 15-й раз едут в Турцию, Египет – уже не хотят. Они начинают постепенно осваивать европейские пляжные направления", – рассказывает Яблонская.

Открытием лета-2019 также стал китайский остров Хайнань.

"Сейчас это направление пользуется немалой популярностью за счет того, что цена очень низкая – как Турция, например, – продолжает она. – Правда, лететь туда долго. Если я не ошибаюсь, 12 – 13 часов. Это тоже пляжный отдых. Недавно правительство Китая ввело в обязательную программу для туристов бесплатную двухдневную экскурсионную программу. По стоимости Китай очень сильно "горел" совсем недавно. И цены были очень привлекательны. Тысяч за 20 можно было вдвоем улететь туда на 7 – 8 ночей".

Тем же, кто мечтает о ярком и сравнительно бюджетном отпуске, Яблонская советует обратить внимание на Египет, а также автобусные туры по Европе.

"Сейчас в Египте можно поискать хорошие цены, – говорит она. – В целом Египет в октябре будет дорогим – там как раз пик сезона. Но по раннему бронированию – можно рассматривать Египет на октябрь. Египет на декабрь всегда очень дешевый. Турция в сентябре традиционно остается дорогой. Может начать снижаться во второй половине октября. Традиционно низкие цены на автобусные туры по Европе".

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняликуда поехать на море в Украине.Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков:

О стоимости отдыха в 2019 году также читайте в материале Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления

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