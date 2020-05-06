Отдых украинцев за государственный счет: что могут предусмотреть в бюджете

Туристическая отрасль пострадала от карантина, а отдых за границей для украинцев остается под вопросом

В госбюджете следует предусмотреть 200 млн грн на субсидирование семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году. Такую инициативу лоббирует глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, о чем она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы говорим о том, чтобы средства были профинансированы примерно в таком же виде, как запланировано, при том, чтобы абсолютно большая часть, около 200 млн грн, была на определенное субсидирование и ваучеры для семей с низкими доходами для отдыха в Украине. А остальные, около 40 млн грн, пошли бы на соответствующие меры для дополнительного развития отрасли и продвижения туристических возможностей нашей страны", – сказала Олеськив.

Она добавила, что в вопросе маркетинговых мероприятий Агентство планирует привлекать и бизнес, и грантовые средства.

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"Например, АЗС могут ставить туристические информационные стенды, рассказывая, что находится рядом с ними, почтовые компании могут размещать информацию на своих коробках и тому подобное. Нужно объединять ресурсы всех участников, чтобы коммуникация шла параллельно по всем каналам, потому что маркетинг работает только так", – добавила глава Гостуризма.

Однако она полагает, что часть мероприятий должна быть профинансирована именно государством, так как в ином случае эти мероприятия не будут иметь должного эффекта.

"Финансирование туризма на государственном уровне – это инвестиции в экономику", – сказала Олеськив.

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На вопрос журналиста о том, что делать, если в текущем году финансирования не будет вообще, глава ведомства подчеркнула, что финансирование со стороны государства – обязательно.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался в том, какие убытки понесла отечественная индустрия туризма из-за эпидемии коронавируса. Ведь закрыты тысячи агентств, а десятки тысяч людей лишились работы.

Также мы писали о том, что внутренний туризм будет восстанавливаться, пока не откроются границы.

Однако на днях стало известно о том, что доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%, что ставит вопрос финансирования из бюджета туристической отрасли под вопрос.

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