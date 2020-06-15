Отель "Днепр" выставят на продажу: что предлагают в Фонде госимущества

Отель "Днипро", который внесли в список приватизации еще осенью 2019 года, приватизируют в июле. Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

"Это тот самый отель, который стоит на Европейской площади, и который приносил государству чуть больше 10 тыс. грн в месяц", – написал он в Facebook.

По словам Сенниченко, аукцион по приватизации отеля "Днипро" назначен на 15 июля на площадке РroZorro.sale. Стартовая цена составляет всего лишь 80,9 млн грн (3 млн долларов), хотя ранее речь шла о 10 млн долларов (268 млн грн).

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"Предварительная заинтересованность инвесторов очень велика. Это и украинские, и иностранные компании, которые знают толк в гостиничном бизнесе и смогут сделать из гостиницы "Днипро" "конфетку" и принести Украине рабочие места и инвестиции", – отметил Сенниченко.

Он уточнил, что инвестиционные условия прописаны так, чтобы не допустить изменения вида деятельности и сокращения рабочих мест.

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В Фонде госимущества напомнили, что отель "Днипро" имеет 186 номеров, паркинг на 56 машиномест, три конференц-зала, бизнес-центр, два ресторана, спа-центр. Общая площадь помещений составляет 12,8 тыс. кв. м.

Сайт "Сегодня" писал о том, что после того как в Украине запустили сервис по мониторингу изменений, которые происходят с государственными предприятиями, президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий Государственного управления делами (ГУД, укр. – ДУС) Фонду государственного имущества для приватизации.

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Ранее президент Зеленский заявил, что Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций. Президент отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

А в Фонде госимущества рассказали подробности о приватизации "Киевпассервиса". Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

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