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Отгрузка спирта производителям алкоголя: в "Укрводке" сделали важное заявление

5 июля, 17:35

В Ассоциации заявили, что "Укрспирт" прекратил отгрузку сырья

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Государственное предприятие "Укрспирт" остановил отгрузку сырья для компаний-производителей алкоголя с 1 июля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка.

"Легальные предприятия не должны становиться заложниками согласовательных процедур между центральными органами власти и государственным монополистом. Но по факту уже пять дней ГП "Укрспирт" не отгружает сырье для компаний-производителей алкоголя", – сказано в нем.

Остапюк выразил надежду, что Министерство финансов и Государственная фискальная служба найдут решение проблемы, и "Укрспирт" возобновит отгрузки в нормальном режиме.

Комментируя прекращение отгрузок, источник агентства на рынке отметил, что о внесении изменений в Налоговый кодекс было известно с ноября 2018 года, поэтому было время подготовиться к ним. По его словам, сейчас алкогольные компании работают с запасов.

Накануне "Укрспирт" заявил о проблемах с отгрузкой спирта из-за правовой коллизии. На предприятии отметили, что в связи с введением в действие с 1 июля 2019 года отдельных положений Налогового кодекса у "Укрспирта" возникли сложности с отгрузкой спирта.

По данным госпредприятия, "Укрспирт" и покупатели спирта должны зарегистрировать поставку спирта в реестре товарно-транспортных накладных, однако регистрация накладной на вывоз спирта этилового была исключена из Налогового кодекса. Соответственно "Укрспирт" не может оформить накладную, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тыс. грн).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. С соответствующим предложением выступило Министерство экономического развития и торговли.

За десять лет цена спиртного в стране увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков

В инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель-2019 говорится, что цены на алкоголь будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

А тем временем, британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег алкоголь, водка, спирт, Укрспирт, Укрводка

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