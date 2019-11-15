Отказ от газа из России: Польша расторгает контракт с "Газпромом"

Фото: "Укртрансгаз"

Польша, которая недавно наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2", в конце 2022 года расторгнет контракт с российским "Газпромом" на поставку 10 млрд куб. м газа в год, т.н. Ямальский контракт.

"[Государственная нефтегазовая компания] PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года", – сообщили в польской компании.

Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения. Договор подразумевает, что сторона, которая принимает решение о прекращении сотрудничества, должна уведомить об этом контрагента за три года. По словам главы PGNiG Петра Возняка, эти действия не представляют собой никакого срыва контракта.

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"Мы действуем в соответствии с контрактом, который вынуждает нас принять решение за три года до его окончания. Мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону", – пояснил он в эфире польского телевидения.

В PGNiG отметили, что отказаться от контракта Польше позволит диверсификация поставок газа, в частности, контракты на поставки LNG, а также покупка месторождений газа в Северном море.

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"Главными партнерами являются не только США, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем из Норвегии, — сказал Возняк. – В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем получать газ".

Напомним, Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа. Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год.

Среди возможных альтернатив – увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале LNG в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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