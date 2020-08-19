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Отказ от "китайских рук": США и ЕС потратят 1 трлн долларов на вывод производства из КНР

19 августа, 21:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пандемия коронавируса показала, что фирмы могут выиграть от локализации производства

Несмотря на окончание торговой войны между США и Китаем, американские и европейские компании потратят около 1 трлн долларов в следующие пять лет на вывод производственных операций из КНР.

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Об этом со ссылкой на прогноз экспертов Bank of America сообщает Интерфакс.

Опрос BofA показал, что компании в 80% глобальных секторов столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии, что подтолкнуло 75% из них к тому, чтобы расширить планы возвращения производства из-за рубежа.

Во вторник, 18 августа, американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США.

Трамп стремится снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР. Ранее министерство торговли США ужесточило ограничения для китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co., фактически лишив ее доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.

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В обзоре BofA отмечается, что опрос, проведенный в январе этого года, еще до пандемии, указал на наличие "реальной и структурной" тенденции к движению от глобализации к локализации.

Шесть месяцев спустя, на фоне пандемии COVID-19, стало очевидным наличие "тектонических сдвигов", говорится в обзоре.

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Эксперты BofA ожидают, что расходы, связанные с переносом производства, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов (б.п.).

"Это будет существенно, но не неприемлемо", – отмечают они.

Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или акций.

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Аналитики BofA рекомендуют инвесторам покупать акции компаний, работающих в сфере инженерного строительства и оборудования, автоматизации, а также производителей электрического и электронного оборудования, полагая, что они могут выиграть в результате тренда к локализации производства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что все больше зол на Китай из-за того, что пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру.

Видео: Reuters

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Китай США ЕС производство
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