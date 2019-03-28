Отказа не было: в Дании прокомментировали решение по "Северному потоку – 2"
Энергетическое агентство не подтвердило сведения "Нафтогаза"
Датское энергетическое агентство не подтвердило информацию о том, что отказало "Газпрому" в строительстве газопровода "Северный поток – 2" в своих территориальных водах.
"Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", – сказал глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах.
При этом оператор строительства "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опроверг эти слова. Представитель компании пояснил, что Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.
"Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. ... Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.
Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.
Кроме того, Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.
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