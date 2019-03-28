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Отказа не было: в Дании прокомментировали решение по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 09:09

Энергетическое агентство не подтвердило сведения "Нафтогаза"

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com.
Отказа не было: в Дании прокомментировали решение по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c72/6c7/5c9c726c76090.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c72/6c7/5c9c726c76090.jpg Экономика Энергетическое агентство не подтвердило сведения "Нафтогаза"

Датское энергетическое агентство не подтвердило  информацию о том, что отказало "Газпрому" в строительстве газопровода  "Северный поток – 2" в своих территориальных водах. 

"Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали "нет" проекту Nord Stream 2", – сказал глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах.

При этом оператор строительства "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опроверг эти слова. Представитель компании пояснил, что Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.

"Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. ... Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм", — сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

Кроме того, Евросоюз утвердил изменения к Газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег Дания, Нафтогаз, Северный поток, Nord Stream, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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