Как решить проблему госдолга: у Кабмина есть несколько идей

Рисков стало больше. В новой Стратегии управления госдолгом есть план снижения зависимости от доллара, который все больше укрепляется

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На днях Кабинет министров утвердил новую Среднесрочную стратегию управления государственным долгом. Она рассчитана на 2019-2022 годы. Предыдущий документ с аналогичным названием был утвержден буквально год назад, летом 2018-го (постановление КМУ №883). И рассчитан он был на 2018-2020 годы. Таким образом, еще до истечения срока действия предыдущего документа правительство решило разработать новый. Сайт "Сегодня" разбирался, чем вызвана такая необходимость.

Выросли риски

Как говорится в обоих документах, Среднесрочная стратегия управления государственным долгом, которую разрабатывает Министерство финансов, является инструментом для оценки текущего состояния и динамики государственного долга и определения целей, задач и мер по оптимизации соотношения стоимости обслуживания госдолга и рисков при существующей долговой нагрузке на экономику.

И в предыдущей, и в свежей стратегии отмечается, что она реализуется в контексте макроэкономической стабильности, когда украинская экономика "стала на путь стойкого экономического роста", который "сопровождается поддержкой со стороны международных организаций, в т. ч. в форм предоставления кредитов на льготных условиях". Среднесрочные цели относительно госдолга также не поменялись. Их по-прежнему обозначено четыре:

- увеличение части государственного долга в национальной валюте - продолжение среднего срока до погашения и обеспечения равномерного графика погашения государственного долга - привлечение долгосрочного льготного финансирования - продолжение развития тесных взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее усовершенствование политики управления государственным долгом.

Основными рисками недостижения этих целей в обеих Стратегиях названы валютный риск и риск рефинансирования. То есть угроза резкого скачка курса гривни и вероятность того, что Украине не удастся получить новые кредиты от международных организаций (МВФ и других). Однако если в Стратегии-2018-2020 уровень этих рисков назывался низким, то в обновленной Стратегии-2019-2022 – уже умеренным. То есть более вероятным.

Эксперты считают, что необходимость в разработке новой Стратегии как раз и объясняется изменившимися условиями.

"Думаю, это связано с тем, что сотрудничество с МВФ фактически заморожено. И это требует, в частности, решения вопроса, что мы делаем с долгом хотя бы в ближайшие три года. Что нам нужно, чтобы мы хотя бы не оказались в дефолте. Как уменьшать давление на валютный рынок, на бюджетные траты. Ведь в эти три года – 2019-2021 – у нас как раз наибольшие выплаты по долгам", – объясняет экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило говорит, что кроме изменившейся ситуации с МВФ в новую Стратегию включены и новые инструменты управления госдолгом.

"Мы видим сейчас возможные отсрочки по сотрудничеству с МВФ, у нас появились новые инструменты. Поэтому, я считаю, должна была произойти диверсификация источников финансирования", – говорит он.

Что не так с госдолгом?

По состоянию на конец 2017 года общий размера государственного долга Украины, не считая гарантированного, составлял 1 трлн 830 млрд 710 млн грн, или 61,5% ВВП. За 2018-й абсолютный показатель даже вырос на 27 млрд – до 1 860 291 млн грн. Однако, поскольку вырос и ВВП, соотношение госдолга и ВВП снизилось до 52,3%. Если же считать общий долг, включая гарантированный, то в 2017 году он составлял 2 141 674 млн грн, или 71,8% ВВП, к концу 2018-го в гривнях вырос до 2 168 422 млрд, а в процентах к ВВП снизился до 60,9%.

Ожидается, что в ближайшее время госдолг в процентном отношении к ВВП продолжит сокращаться. Так, к концу 2019 он составит порядка 51%, а к концу 2022-го – 43%.

Несмотря на то, что соотношение госдолга к ВВП в Украине считается слишком высоким показателем и намного превышает показатели сопоставимых стран, с которыми Украину сравнивают в различных экономических рейтингах, все-таки нынешний процент не является критическим. Для примера: соотношение госдолга США к ВВП составляет 108%, и ожидается, что к 2023 году он вырастет до 117%.

Гораздо более опасным для экономики считается ситуация, когда большой процент госдолга номинирован в иностранной валюте. Именно поэтому одной из главных целей в Стратегиях обозначено увеличение части государственного долга в национальной валюте.

В Украине пока с достижением этой цели проблемы. В предыдущей Стратегии отмечалось, что доля украинского государственного долга в местной валюте составляет 34%, остальные долги связаны с мировыми валютами и в случае девальвации гривни значительно увеличатся. Для сравнения: в странах-аналогах по региону долг в местной валюте составляет 43%, в странах, сопоставимых по рейтингу, – 46%, в странах-лидерах в нашем регионе – 62%.

Согласно новой Стратегии, процент гривневого долга не только не вырос, но и сократился до 33%. По классификации МВФ, если доля госдолга в иностранной валюте составляет менее 20%, ситуация считается безопасной. Если от 20 до 60% – риски умеренные, свыше 60 – высокие. Украина по этому критерию попадает в число стран с высокими валютными рисками. Каких показателей планируется достичь к концу 2022 года – в Стратегии не указано. Отмечается только, что одной из задач управления госдолгом является увеличение выпуска гривневых облигаций для иностранных инвесторов и постепенное уменьшение облигаций в иностранных валютах.

В приоритете – евро и гривня

Интересно, что в предыдущей Стратегии в качестве одного из пунктов плана по управлению госдолгом значилось "размещение облигаций внешнего государственного займа, номинированных в гривне, для международных инвесторов". А вот в новой Стратегии формулировка изменилась: теперь предполагается попробовать размещать на внешних рынках капитала облигации, "номинированные в других валютах, чем доллар США".

В Стратегии говорится, что долларовый долг составляет 48% общего государственного долга Украины, и такая зависимость – в основном результат выпуска внегних облигаций в валюте США. При этом доллар в последнее время укрепляется как по отношению к евро, так и по отношению к корзине основных мировых валют. Понятно, что такая ситуация невыгодна Украине как кредитору.

В первую очередь конкуренцию долларовым облигациям должны составить облигации в евро. О планах выпустить новые долгосрочные, 7-летние евробонды в евро как раз на днях заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Очевидно, что отказываться от размещения внутренних облигаций Минфин также не планирует. Например, на днях впервые были размещены долгосрочные гривневые облигации – на 6 лет.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", – сообщается на сайте ведомства.

Для украинцев готовят новый способ заработка

Также впервые в Стратегии-2019-2022 сказано о планах увеличить долю внутреннего долга и снизить внешний за счет населения. Точнее, изменить правила покупки ОВГЗ, чтобы их могли купить даже не очень богатые украинцы. Как говорили эксперты, сегодня дополнительные расходы на покупку ОВГЗ слишком высоки, поэтому выгодным можно считать приобретение облигаций на сумму не менее 100 тысяч гривен. Такого количества "лишних" денег у большинства украинцев, конечно, нет, поэтому, как бы финансисты ни расписывали преимущества облигаций по сравнению с кредитами, люди просто не могут их купить и поучаствовать в кредитовании собственного государства. Возможно, после изменения правил украинские ценные бумаги, процент по которым значительно превышает процент по банковским депозитам, наконец станут доступны многим.

"Увеличение емкости внутреннего рынка государственных ценных бумаг также может быть достигнуто путем упрощения доступа населения к ОВГЗ и проведения широкой информационной кампании для стимулирования превращения сбережений населения в инвестиции, что в перспективе создаст спрос на долгосрочные безрисковые активы", – говорится в новой "Среднесрочной стратегии управления государственным долгом".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

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