Откровенный разговор в Доме профсоюзов: что ждет государственные шахты и энергетическую отрасль

Зарплату шахтерам должны отдать до конца апреля, а все государственные рудники должны пройти аудит. Такое распоряжение дал правительству президент. Так Владимир Зеленский предлагает спасать горняков и начать реформу. Сейчас покупателей на добытое украинское топливо – шаром покати, говорят эксперты. Государственные рудники убыточны, работу у шахтеров отбирает импорт света и угля из России. Но закрытие шахт может привести к гуманитарному кризису, уверены специалисты. "Сегодня" разбирались, как собираются спасать шахтеров и шахты.

В Доме профсоюзов шум. Шахтеры в парадных мундирах ждут встречи с президентом. Они напуганы закрытием неприбыльных шахт и хотят получить свою зарплату. Долги на госпредприятиях – более миллиарда гривен.

"Через неделю задолженность вырастет еще на 500 млн с учетом зарплаты за февраль и в сумме составит 1,6 млрд грн", – рассказывает председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Профсоюзы требуют объяснений от чиновников – какой будет реформа отрасли?

"Останется от четырех до семи шахт. Какие шахты? Мы мы должны знать! Где будут задействованы шахтеры? Как будут функционировать шахтерские города? Как, что мы можем сказать конкретным рабочим? А это 55 шахтерских городов!" – говорит председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Министр энергетики Алексей Оржель говорит: в шахтерском вопросе поспешных решений не будет, но большинство государственных шахт придется закрыть.

"Мы не говорим о том, что делаем шоковую терапию. По каждому шахтоуправлению мы переориентируем шахтеров с шахт, которые являются неперспективными, на перспективные шахты. Для того, чтобы обеспечить шахтерам рабочие места и достойную заработную плату. Но нельзя не говорить правду. Есть действительно те шахты, которые не будут рентабельными", – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

На этот разговор ждали десятки тысяч людей. Те, кто живет в шахтерских городках. Предпочитают не только обещания, а четкий план действий чиновников.

"Если прекратить работу шахт, то мы же понимаем – будут просто города-привидения. Необходимо, чтобы каждый шахтер получил работу. Чтобы не было так, что сначала его сократили, а затем он получил работу. Чтобы шахтеры понимали которое у них есть будущее", – заявляет народный депутат Украины Виктория Гриб. В тренде Как украинцы обходят лимит на посылки: эксперт рассказала о схемах

Запасов черного золота в Украине – с избытком. И отказаться от него в ближайшее время у энергетиков вряд ли получится. Помочь решить проблемы украинских шахтеров могут инвесторы, уверены в компании ДТЭК.

"Мы не можем стоят в стороне от тех трендов, которые сейчас происходят в Европейском Союзе, странах, наших соседях, мы не можем забывать о бурном развитии зеленой генерации, но при этом мы должны помнить о энергобезопасности, помнить об объемах запасов угля, которых в стране на столетия достаточно", – заявляет генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Пока отечественный уголь лежит мертвым грузом на складах. Его могли бы покупать украинские станции – вместо импортного. А еще Украина должна прекратить покупать электроэнергию из-за рубежа, считает президент.

"О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В угольной отрасли должен состояться аудит – таково поручение Владимира Зеленского правительству. И шахтеры получат свою зарплату не позднее апреля. Иначе министры будут сами сидеть без денег, пригрозил президент.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине намерены ликвидировать убыточные государственные шахты, но собирается трудоустроить их работников.

Также мы рассказывали о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды выбрало 11 государственных угольных шахт для дальнейшей эксплуатации. Другие предприятия в дальнейшем планируется реформировать, но при наличии господдержки.

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