Открытие рынка земли: в ЕС предостерегли Украину от ошибок

/ Фото: Pixabay

Европейский Союз поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако открытие рынка связано с определенными рисками. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Что касается земельной реформы, то, в соответствии с расчетами Всемирного банка, внедрение этой реформы может прибавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. ЕС поддерживает эти цели открытия рынков. Но есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина – ЕС.

Маасикас обратил внимание на то, что, прежде всего, внедрение земельной реформы должно принести преимущества малым фермерам.

Реклама

"Первое: внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам – людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и, безусловно, должны быть обеспечены соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты ко вниманию и были соблюдены", – сообщил дипломат.

Читайте также: Под Радой и Офисом президента протестуют против рынка земли: фото и видео

Вторым важным аспектом, по его словам, является приведение в порядок реестров.

"Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и что вы покупаете. Все, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов, – это также та сфера, где ЕС предоставляет свою поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают", - добавил Маасикас.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада намерена принять одно из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений, – проголосовать финальную версию законопроекта о рынке земли. Депутаты поддержкой в 226 голосов продлили работу парламента сегодня до 19:30. Им предстоит рассмотреть более 4 тысяч правок.

Узнавайте детали парламентской дискуссии на сайте "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция". К слову, обсуждение началось с блокирования трибуны Верховной Рады:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама