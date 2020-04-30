Открытие рынков и другие ослабления для бизнеса: Степанов сделал заявление

Хотя правительство открыло рынки, ослабления для другого бизнеса будут не раньше 11 мая

Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса, все остальные ослабления для бизнеса будут после 11 мая. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Открытие продовольственных рынков … это был очень взвешенный шаг… С одной стороны максимальное соблюдение мероприятий, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной болезни. Т.е. все санитарные нормы, которые будут соблюдаться во время работы рынков. С другой стороны мы понимаем что рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики и очень важны для цен на эти продукты питания", – сказал министр.

Степанов отмети, что правительство нашло способ как открыть рынки, и в то же время быть уверенным, что не будет распространения COVID-19.

"Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса. Все это мы будем делать с 11 мая", – сказал чиновник.

Напомним, правительство на заседании 29 апреля приняло решение о возобновления работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Реклама

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 10 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 238 человек, умерли – 261.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама