Отмена бесплатного проезда, прощание с копейками и новый глава НБУ: что изменилось за неделю
В Украине начнут округлять чеки, льготы будут выдавать "живыми" деньгами, а лоукост-рейсов станет больше
На уходящей неделе в Украине было принято много серьезных решений – заседание Кабинета министров 14 марта получилось очень насыщенным. Кроме того, Верховная Рада на следующий день смогла закрыть давно назревший вопрос назначения главы НБУ. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 самых важных экономических тем недели.
1. Округление чеков и монета 10 гривен
В 2018 году украинцам придется привыкать к новому номинальному ряду украинской национальной валюты. С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек, а с 27 апреля приступает к выпуску металлических монет достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен. Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты.
Кроме того, НБУ вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными. Округлять суммы покупок начнут с 1 июля.
Правила округления будут работать только в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:
- если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
- если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
При безналичных расчетов округление не будет осуществляться.
2. Монетизация льгот на проезд
По решению Кабмина, в Украине монетизируют льготы на проезд во всех видах общественного транспорта – автобусах, метро, троллейбусах, трамваях и др. Вместо бесплатного проезда льготы будут выдавать деньгами – а как их потратить, будут решать сами льготники.
При этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти. Решение правительства вступит в действие "на местах" только когда местный совет примет решение о монетизации льгот.
Как объяснил вице-премьер-министр Павел Розенко, льготы будут предоставляться в безналичной (как сейчас) или в наличной форме.
Ограничений в "30 поездок в месяц" правительство не утверждало, заверил Розенко. Кабмин утвердил минимальные социальные нормы: органы местного самоуправления получили право устанавливать любое количество поездок для льготников – но не меньше, чем диктует минимальная социальная норма, то есть не меньше 30.
Перевозчики к такой инициативе относятся положительно – говорят, за 2017 год на бесплатном проезде потеряли более 990 млн гривен.
3. Выплаты ветеранам к 5 мая 2018 г.
Ветераны войны в Украине к 5 мая получат разовую денежную помощь. Такое решение принял Кабинет министров.
Выплаты получат следующие категории украинцев:
- участники боевых действий, к которым приравняли и пострадавших на Майдане;
- инвалиды войны;
- участники войны;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- жертвы нацистских преследований.
Размеры выплат ветеранам:
Ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая в 2018 году будет зависеть от категории получателя:
- Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью: I группы — 3 685 гривен; II группы — 3 265 гривен; III группы — 2 845 гривен;
- Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 265 гривен;
- Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 685 гривен;
- Членам семей погибших, женам и мужьям умерших инвалидов вследствие войны, женам и мужьям умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 630 гривен;
- Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 525 гривен.
4. Новый глава НБУ Яков Смолий
После увольнения Валерии Гонтаревой Верховная Рада назначила главой НБУ Якова Смолия. Еще в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. В течение двух месяцев парламент готовился принять решение.
Гонтарева фактически не работала в НБУ с мая 2017 года, однако формально не была уволена – парламент долго ждал представления от президента. Смолий все это время исполнял обязанности главы Нацбанка.
5. 16 новых лоукост-рейсов в Украине
Лоукост-авиакомпания Wizz Air расширяет присутствие в Украине. В течение 17 недель лоукостер расширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них будет открыто в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова/
Наибольшее количество новых направлений среди украинских аэропортов получит Львов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая – в/из Лондона.
Аэропорт "Жуляны" (Киев) получит два новых рейса в конце июня – в/из Таллинн и Лиссабон.
Авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами – в/из Дортмунда и Катовице.
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