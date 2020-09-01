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Отмена "Роттердам+" привела к кризису в угольной отрасли, – депутат

1 сентября, 16:32

Инна Бабур Инна Бабур

Год назад европейская методика ценообразования на уголь прекратила действие

Угольная отрасль оказалась в глубоком кризисе после отмены прозрачной европейской методики ценообразования на уголь, известной как "Роттердам+".

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Об этом заявила депутат Виктория Гриб, пишет "Znaj.ua".

"Прошел год как европейская методика ценообразования на уголь, известная в СМИ как "Роттердам+", прекратила действие. Вокруг этой темы ломались копья политических баталий, в то время как ситуация в отрасли без формулы скатывалась в кризис", – написала она на своей странице в Facebook.

Депутат выразила надежду, что после закрытия прокуратурой дела "Роттердам+", политические спекуляции вокруг этой формулы прекратятся.

"Наконец-то прекращено позорное расследование по ценам на уголь. Политический пиар обернулся закономерным разочарованием и позором вчерашних глашатаев", – заявила Гриб.

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По мнению депутата, в дальнейшем любые спекуляции вокруг ценообразования на уголь и электроэнергию следует воспринимать исключительно, как очередную попытку проложить себе дорогу во властные кабинеты ценой расшатывания энергетического потенциала страны.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

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Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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