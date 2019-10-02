Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий

Авторы законопроекта, который приняли в целом, – Дмитрий Наталуха и Роксолана Пидласа

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада в среду, 2 октября, одобрила во втором чтении законопроект (№ 1054-1), которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации. В первом чтении его поддержали 13 сентября.

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За принятие документа в целом проголосовали 250 народных депутатов.

Авторы проекта Дмитрий Наталуха и Роксолана Пидласа предложили признать утратившим силу Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" и внести изменения в Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации.

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Также они предложили установить, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Теперь законопроект должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее Зеленский поручил Кабмину до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

25 сентября Кабинет министров утвердил четырех советников, а премьер-министр Алексей Гончарук назвал это решение техническим.

Напомним, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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