Отмена статьи о незаконном обогащении: НБУ отчитался о переговорах с МВФ

В Нацбанке напомнили, что миссия Фонда была технической

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Отмена статьи о незаконном обогащении: НБУ отчитался о переговорах с МВФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1bd/fbe/5c51bdfbe16b6.jpg 2019-03-14T15:31:00+02:00 Экономика В Нацбанке напомнили, что миссия Фонда была технической

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) поднимала вопрос об отмене Конституционным судом (КС) нормы о незаконном обогащении, однако никаких решений не принято.

Об этом 14 марта сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе монетарного брифинга в Киеве.

По его словам, регулятор не видит в отмене этой нормы угрозы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Миссия была техническая. Действительно, вопрос решения КС обсуждался. Но на сегодня каких-либо решений принято не было. Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-либо рисков для сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей", – сказал он.

Напомним, техническая миссия работала в Украине с 5 по 13 марта. C представителями Фонда встречалась министр также финансов Оксана Маркарова. Пресс-служба Минфина сообщала, что стороны обсудили прогресс реализации программы stand-by и дальнейшее внедрение ключевых для Украины реформ.

В феврале КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе о незаконном обогащении. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

Позже президент Петр Порошенко зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение и призвал депутатов Верховной Рады безотлагательно принять его.

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