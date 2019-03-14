Отмена статьи о незаконном обогащении: НБУ отчитался о переговорах с МВФ
В Нацбанке напомнили, что миссия Фонда была технической
Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) поднимала вопрос об отмене Конституционным судом (КС) нормы о незаконном обогащении, однако никаких решений не принято.
Об этом 14 марта сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе монетарного брифинга в Киеве.
По его словам, регулятор не видит в отмене этой нормы угрозы для дальнейшего сотрудничества с МВФ.
"Миссия была техническая. Действительно, вопрос решения КС обсуждался. Но на сегодня каких-либо решений принято не было. Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-либо рисков для сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей", – сказал он.
Напомним, техническая миссия работала в Украине с 5 по 13 марта. C представителями Фонда встречалась министр также финансов Оксана Маркарова. Пресс-служба Минфина сообщала, что стороны обсудили прогресс реализации программы stand-by и дальнейшее внедрение ключевых для Украины реформ.
В феврале КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе о незаконном обогащении. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.
Позже президент Петр Порошенко зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение и призвал депутатов Верховной Рады безотлагательно принять его.
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