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Отмена земельного моратория подстегнет украинскую экономику – Всемирный банк

1 сентября, 08:55

Кахконен подсчитала, какую прибавку получат темпы роста ВВП Украины

/ Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил намерение открыть рынок земли. Как заявила директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, начало продажи сельозземель будет способствовать росту ВВП минимум на 2% в течение последующих лет, пишет "Укринформ".

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрением мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора – все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", – сказала Кахконен.

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По ее словам, реализация такой программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Напомним, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (он действует до февраля 2020 года).

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Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

При этом президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в нашем материале: "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли то".

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