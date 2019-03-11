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Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах

Сегодня, 12:37

По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".
Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/86e/5c863786e6feb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/86e/5c863786e6feb.jpg Экономика По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 9 марта сократились до 9,3 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 36,8 млн кубометров газа.

При этом в страну за сутки поступило 9,2 млн кубометров газа из Словакии, 4,7 млн кубометров – из Венгрии и 3,9 млн кубометров – из Польши.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. 

В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию?

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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Сегодня

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