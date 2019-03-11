Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах

По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Фото: "Укртрансгаз".

Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/86e/5c863786e6feb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/86e/5c863786e6feb.jpg 2019-03-11T12:37:00+02:00 Экономика По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 9 марта сократились до 9,3 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 36,8 млн кубометров газа.

При этом в страну за сутки поступило 9,2 млн кубометров газа из Словакии, 4,7 млн кубометров – из Венгрии и 3,9 млн кубометров – из Польши.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров.

В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что дешевле и удобнее использовать украинцам: газ или электроэнергию?

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.