Отправлять письма и бандероли станет дороже: опубликованы новые тарифы "Укрпочты"

Изменения в тарифной сетке вступят в силу с нового года

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

"Укрпочта", которая ранее грозилась отказаться от доставки пенсий, повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке письменной корреспонденции и бандеролей на 12,5% для неприоритетных и на 10% – для приоритетных отправлений. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Так, вырастет стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции:

весом до 50 г – с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные);

весом с 1 до 2 кг – с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей вырастет:

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весом до 250 г – с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 грн (приоритетные);

весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% – с 7 до 8 грн.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

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Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины предоставил возможность "Укрпочте" переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке.

К слову, в 2019 году в Украине вступил в силу новый закон "О валюте и валютных операциях". Он, в частности, предусматривает возможность обмена валют в почтовых отделениях:

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