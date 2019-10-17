Отправлять письма и бандероли станет дороже: опубликованы новые тарифы "Укрпочты"

"Укрпочта", которая ранее грозилась отказаться от доставки пенсий, повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке письменной корреспонденции и бандеролей на 12,5% для неприоритетных и на 10% – для приоритетных отправлений. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Так, вырастет стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции:
- весом до 50 г – с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные);
- весом с 1 до 2 кг – с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).
Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей вырастет:
- весом до 250 г – с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 грн (приоритетные);
- весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).
Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% – с 7 до 8 грн.
В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.
Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины предоставил возможность "Укрпочте" переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке.
К слову, в 2019 году в Украине вступил в силу новый закон "О валюте и валютных операциях". Он, в частности, предусматривает возможность обмена валют в почтовых отделениях:
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