Отпуск по-херсонски: сколько стоит отдохнуть в Железном Порту

Корреспондент "Сегодня" Алексей Фалин, который изучает курорты юга Украины, побывал в Железном Порту и выяснил, можно ли так отдохнуть экономно.

Самое дешевое жилье – 80 гривен с человека на ночь. Но от него нужно прилично идти до моря – 700 метров. Условия – летний душ, кухня и туалет. Комнаты рассчитаны на четыре человека.

Еще один способ бюджетного отдыха – автокемпинг. Он находится прямо на пляже. Компания из Скадовска рассказывает о преимуществах такого отдыха.

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"Тут все есть, мы можем тут отдохнуть. Машина стоит под присмотром. Можно искупаться, отсюда ходим на пляж и там гуляем", – рассказывает Алексей.

А Александр уже 10 лет подряд приезжает на море с палаткой. В кемпинге Железного порта провел неделю.

"Привлекает море. Мне нужно море – и вот оно. А отдохнуть я и у себя на даче могу. Поесть – вот 10 метров – и комлекные обеды. 100 гривен на двоих хватает", – рассказывает мужчина.

Для любителей водных развлечений тоже есть предложения.

"На бананах мы возим на "острова развлечений". Там люди отдыхают примерно полчасика – сорок минут. Цена такого удовольствия – 100 гривен с человека. Либо катаем банан просто без острова. Такая услуга 70 гривен", – рассказывает предприниматель Юрий.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" посетили малоизвестные туристам места в Херсонской области и подсчитали, во сколько обойдется такой бюджетный отпуск.

Также журналисты выяснили, как за 10 тысяч гривен отдохнуть под Киевом.