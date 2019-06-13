Отсрочка газовых переговоров: в "Нафтогазе" озвучили ожидания России

К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре

Фото: "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз Украины" сожалеет, что трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией по транзиту газа после 2019 года откладываются. Об этом 13 июня написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он приветствовал усилия вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича относительно даты следующей "трехсторонки" в ходе его визита в Россию.

"К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская [сторона] будет готова обсуждать время следующей встречи", – отметил Витренко.

Теперь Москва якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов, добавил он.

"Но на самом деле причина очевидна – после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными", – объяснил топ-менеджер "Нафтогаза".

По его словам, похоже, что Россия ждет "переговорщиков", которые будут "сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон".

Как подчеркнул Витренко, сейчас украинская сторона должна объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как обманывали в 2009 году, а также что действенные меры – это прекращение строительства "Северного потока – 2" и эффективное антимонопольное расследование по жалобе "Нафтогаза" против "Газпрома".

"[Украина должна также] готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", – заключил он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В то же время глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев неоднократно заявлял о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

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