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Отсрочка запуска рынка электроэнергии усилит миграцию – мэр Павлограда

28 мая, 15:45

Задержка в реформе также плохо скажется на инвестиционной привлекательности регионов

Фото: Pixabay

Нарушение сроков запуска реформы электроэнергетики приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию Об этом говорится в обращении мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента.

"Торможение запуска энергорынка – это фактически шаг к разрушению всего того, что украинцы строили в течение последних лет. Нарушение срока, предусмотренного законом – это по сути нарушения Украиной международных обязательств, которое приведет к разрушению отношений с европейскими партнерами и замедлению процессов евроинтеграции. Это, в свою очередь, непременно приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность наших регионов и усилит миграцию", – отмечается в обращении.

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Мэр города шахтеров выразил обеспокоенность и удивление заявлениями об отсрочке старта реформы энергорынка, ведь, по его мнению, пока все необходимые условия для запуска ее с 1 июля есть, и большинство участников рынка готовы работать по новым правилам.

"Открытие рынка является необходимым условием структурных изменений в электроэнергетике Украины, основой для модернизации отрасли и интеграции рынка электрической энергии Украины в региональных энергетических рынков, с последующим вхождением в общеевропейский энергетический рынок", – отметил городской голова Павлограда.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест:


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Тег электроэнергия, реформа, Украина, рынок электроэнергии

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