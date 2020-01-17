Отставка Гончарука поставит программу МВФ на паузу: эксперт озвучил риски

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Сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ) будет временно остановлено в случае, если отставка премьер-министра Алексея Гончарука будет принята. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Отставка правительства всегда останавливает сотрудничество с МВФ, потому что для подписания программы Фонду необходимы две подписи от правительства: премьер-министра и министра финансов. Когда они не являются действующими, а исполняющими обязанности, это дает МВФ неуверенность, что средства можно выделять. Потому что они должны понимать, кто будет выполнять те обязательства, под которыми Украина подписалась. Плюс у исполняющего обязанности совсем не те полномочия, что у министра или премьер-министра. Поэтому сотрудничество с МВФ будет приостановлено. Я думаю, что даже само заявление об отставке уже приостановило сотрудничество", – объяснил экономист.

Однако, по его словам, если Украина выполнит взятые на себя обязательства, сотрудничество будет продолжено в любом случае.

"Украина взяла на себя обязательства относительно принятия закона о рынке земель и так закона, который бы гарантировал, что вложенные государством средства не окажутся в собственности бывших собственников банка. Пока Украина не приняла эти два законопроекта, не может быть одобрения этого соглашения на уровне Совета директоров МВФ, подписания соглашения и выдачи кредита", – добавил Козак.

Впрочем, как рассказывал ранее сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ, по его мнению, отставка Гончарука вряд ли окажет влияние на программу МВФ, так как речь идет об огромных суммах, а фонд не привязывается к персоналиям.

Напомним, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ теперь рассмотрит президент Владимир Зеленский и решит, выносить ли вопрос освобождения Гончарука от должности на голосование в Верховной Раде.

Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов

Перед этим была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике". Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном:

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