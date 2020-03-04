Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют

Проблемы в украинской экономике стали главной причиной отставки правительства Гончарука. Об этом прямо заявил в своем выступлении в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский.

"Это правительство имеет достижения. Снижение инфляции, учетной ставки Нацбанка, борьба с теневыми рынками, в частности игрального бизнеса и нелегальных АЗС. Начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы. Кредиты малому и среднему бизнесу, снижение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало… Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", – сказал Владимир Зеленский.

Среди главных экономических провалов президент в первую очередь назвал невыполнение плана по поступлениям в госбюджет от таможни.

"За два месяца нового года невыполнение бюджета – почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них – это провал поступлений от таможни", – констатировал Зеленский.

Вторая серьезная проблема, которую озвучил президент, – падение промышленности, которое продолжается четвертый месяц подряд и составило уже 5%. Кроме того, глава государства выразил недовольство ситуацией с коммунальными платежами, с зарплатами чиновников и членов наблюдательных советов крупных компаний, с угольной отраслью.

К экономическим можно отнести и социальные проблемы, которые сегодня волнуют общество: отсутствие плана повышения пенсий и поспешность с внедрением второго уровня медицинской реформы, которая может обернуться трагедией.

"11 миллионов пенсионеров. Реальный план насчет поднятия их пенсий, может, и есть где-то, но мы о нем ничего не слышали… Индексация пенсий сейчас не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока не реализована... Пенсионный Фонд остается огромнейшей неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн… Похожая ситуация и в сфере здравоохранения. Я понимаю, что руководству Минздрава очень трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство… Но нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля. Почти каждый день у нас протесты в разных медучреждениях. Люди боятся закрытия больниц, люди боятся увольнений, местная власть не готова иногда брать на себя полномочия, иногда нет финансирования и много других причин. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос по кадрам. Отсюда вопрос: а куда мы спешим? Не кажется ли нам, что с такими темпами реформа летит в стену?" – риторически спросил президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что новому составу правительства удастся исправить ситуацию. Однако сделать это будет непросто. Во-первых, ряд названных проблем являются объективными и зависят от ситуации в мировой экономике (например, падение производства сейчас наблюдается во всем мире, поступления от таможни также связаны с этим, по крайней мере частично).

А во-вторых, в настоящее время, похоже, нет согласованных кандидатов на многие вакансии именно в экономическом блоке правительства. По словам народных депутатов и других источников СМИ, по состоянию на вечер среды не было однозначных кандидатов на должности министра экономики, министра сельского хозяйства, министра энергетики и премьер-министра по вопросам экономики. Роман Жуковский, о котором говорили как о наиболее вероятном министре экономики, и Иван Плачков, которого называли в качестве кандидата на должность министра энергетики, якобы отказались от этих предложений. Нынешний министр экономразвития Тимофей Милованов тоже якобы не согласился возглавить министерство сельского хозяйства, которое планируется снова отделить от Минэкономразвития.

/ Фото: Сегодня

В среду до назначения нового Кабмина из "экономистов" декларации подали только претендент на пост министра финансов Игорь Уманский и претендент на пост министра соцполитики Марина Лазебная. Сюда же можно причислить будущего вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Коростелева, который подал декларацию кандидата на этот пост. Ну и кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль также подал свою декларацию.

В период неопределенности с кандидатами сайт "Сегодня" расспросил экспертов, как может или как должна измениться экономическая политика, чтобы указанные президентом провалы сменились подъемом в экономике.

А вот что о новом премьер-министре думают народные депутаты:

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Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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