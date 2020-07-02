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Отставка Смолия: МВФ выдвинул требование к Украине

2 июля, 10:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Под руководством Смолия Нацбанк добился успехов, считают в фонде

Независимость Национального банка Украины (НБУ) находится в центре программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ) для Украины. Об этом заявил спикер МВФ Джерри Райс.

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По его словам, для МВФ важно, чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

"Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленное главой Национального банка Украины Смолием. <...> Независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - говорится в заявлении Райса, передает УНН.

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В МВФ также подчеркнули, что под руководством Смолия НБУ достиг успехов в обеспечении ценовой стабильности, "что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".

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Как известно, инфляция в Украине, действительно, остается на низком уровне. При этом основной целью своей деятельности НБУ провозглашал именно обеспечение ценовой стабильности.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. При этом если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев уже заявлял, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом, а это не улучшит отношения Украины и МВФ. По словам нардепа, информация относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента "очень неоднозначная и требует проверки".

Ранее также сообщалось, что НБУ получил награду Central Banking Awards:

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка МВФ Яков Смолий

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