Отставка Смолия: включит ли НБУ печатный станок

Все развитые страны прописали в своем законодательстве – Национальный банк должен быть независимым от политиков.

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Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

"Срок избрания политиков в западных странах – 4 года. В Украине – это пять лет. Политики любят тратить больше денег из бюджета, чем доходы бюджета. Возникает дефицит. Дефицит нужно как-то финансировать. Если рыночные инвесторы деньги не дают, то политики давят на Национальный банк, чтобы тот печатал деньги и финансировал этот дефицит", – отметил он.

Фиала подчеркнул, что развитые страны с инвестиционным рейтингом могут себе пару лет такое позволить без последствий для инфляции и девальвации

"Украина на сегодняшний день со своим рейтингом не может себе позволить печатать большее количество денег и финансировать таким способом дефицит бюджета", – резюмировал он.

Напомним, что независимость НБУ является одним из требований международных финансовых партнеров Украины. И после появления заявления Смолия послы стран "Большой семерки" призвали власти Украины сохранить независимость НБУ.

Экономические последствия заявления Якова Смолия об отставке не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день курс доллара взвился выше 27 грн, чего не было с момента паники из-за коронакризиса. Минфин отменил размещение облигаций на 1,75 млрд долларов.

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Насколько серьезными в дальнейшем могут быть последствия смены главы НБУ, подробнее читайте в нашем материале: Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс

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