Отсрочка штрафов за "евробляхи", новая цена газа и антирекорд доллара: итоги дня

Гонтарева заявила об обысках в ее киевской квартире, а чистые международные резервы НБУ выросли

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Общество

18 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Правоохранители проводят обыск в квартире, где зарегистрирована экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и предприятий-экспортеров, входящих в его состав. Они проводятся они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016 году.

Генпрокуратура, СБУ и ГБР провели обыск у руководителя Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева. Его обвиняют в завладении средствами в особо крупных размерах. Речь идет о 15 млн грн, которые были выделены на утилизацию опасных отходов.

Президент Владимир Зеленский после своей инаугурации с 20 мая уже совершил шесть визитов за границу и 20 рабочих поездок внутри Украины.

Переданы 54 человека – состоялась очередная передача с оккупированных территорий Донбасса осужденных граждан Украины.

На 90 дней отсрочено введение штрафов за нарушение правил ввоза авто на таможенную территорию Украины. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Его авторы подчеркивают, что отсрочка для "евробляхеров" стала последней.

Бойцы батальонов им.Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Процесс передачи вооружения официально зафиксирован и состоялся 11 сентября.

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Экономика

Укрепил на 14 копеек до 24,83 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 сентября. На этом уровне доллар был в августе 2016 года.

До 4493,64 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения в сентябре. Стоимость по сравнению с августом уменьшилась на 3,4%.

Составил 2,9 млрд грн дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев 2019 года. По данным Минфина, доходы выросли на 7,7% до 594,1 млрд грн, и составили 95,1% от запланированного уровня. При этом кассовые расходы составили 599,2 млрд грн, или 91,4% от запланированного уровня.

Выросли на 1,8% чистые международные резервы Национального банка за август – до 12,026 млрд долларов. С начала года чистые международные резервы выросли на 24,7%. В целом международные резервы на 1 сентября составили 21,84 млрд долларов, что на 0,8% выше показателя месяцем ранее.

Верховная Рада приняла в целом законы:

Составила 178,32 доллара за 1000 куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в августе, что на 5,7% меньше, чем в июле.

16,7 млрд куб. м природного газа "Укртрансгаз" в январе-августе транспортировал всем категориям украинских потребителей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Дополнительное к этому использование газа для производственно-технологических целей уменьшилось на 2% – до 2,4 млрд куб. м. Добыча газа в Украине в январе-августе увеличилась на 1% в годовом измерении и составила 13,9 млрд куб. м.

Третий год подряд морские порты Украины демонстрируют увеличение грузооборота. В 2017 году грузооборот увеличился на 0,6%, в 2018 – на 2%, а за 6 месяцев 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 рост составил 13%. В текущем году лучшие показатели демонстрируют порты Черноморск (121,1%), Николаев (119,5%), Одесса (112,3%), Рени (110,6%), Усть-Дунайск (218,3%), Херсон (131,2%) и Южный (120,3%).

Начаты концессионные конкурсы по передаче имущества портов "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта. Заявки на участие принимаются в течение 60 дней.

Верховная Рада приняла за основу законопроекты:

№ 1057 об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);

№ 1048 о внедрении в Украине статуса авторизованных экономических операторов. Наличие такого статуса означает особое доверие со стороны таможни и упрощает проведение таможенных процедур.

Мир

Около 2500 человек пропали без вести на Багамских островах после урагана "Дориан". По официальным данным, жертвами урагана значатся около 50 человек. На островах разрушены или повреждены около 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой.

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России. До 15 марта 2020 года продлены санкции против 170 человек и 44 компаний из-за нарушения Россией суверенитета Украины.

Федеральное агентство по сетям Германии требует от "Газпрома" выполнить вердикт Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге, признавшего неправомочным решение об использовании российской компанией в полном объеме мощностей газопровода OPAL.

Достигла 1,1 млрд долларов рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов. К закрытию торгов 11 сентября курс акций вырос на 3,18% по сравнению с предыдущими торгами.

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября. "По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что КНР будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин", - написал Трамп в Twitter.

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