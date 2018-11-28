Ответ на агрессию России: США обсудят с Евросоюзом закрытие "Северного потока – 2"

Сегодня, 10:32

В Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

США проведут дополнительные консультации с европейскими союзниками из-за агрессии РФ в Азовском море и предложат странам Еврозоюза отказаться от российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, которую цитирует пресс-служба Госдепа.

"Одна из вещей, которые, я думаю, вы увидите в ближайшие дни и недели, – это дополнительные обсуждения, которые правительство США будет вести с европейскими союзниками. Мы хотели бы видеть, что наши европейские союзники делают больше, чтобы помочь Украине", – сказала Нойерт.

Одной из тем консультаций со странами ЕС является газопровод "Северный поток – 2".

"Северный поток" проходит через несколько этих стран. И, я думаю, Европа должна спросить себя: является ли "Северный поток" чем-то, что они хотят продолжать? Потому что он помогает российскому правительству. Та ли это поддержка, которую они (страны ЕС. – Ред.) хотят предоставить российскому правительству?" – заявила Нойерт.

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Нойерт также подчеркнула, что США придерживаются "сильной позиции в поддержку Украины".

"Мы хотели бы, чтобы и другие страны делали больше. Это то, что закреплено в нашей Стратегии национальной безопасности: поощрять другие страны помогать друг другу", – добавила Нойерт.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2".

Также американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил, что США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток – 2".
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Источник:

"Сегодня"

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