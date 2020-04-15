Ответственная газодобыча: в ДТЭК Нефтегаз состоялась первая смена вахты на изолированных производственных объектах

На производственных объектах ДТЭК Нефтегаз состоялась смена вахтового персонала после трехнедельной капсульной изоляции. Для предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции всем заступившим на следующую вахту сотрудникам были проведены ПЦР-тесты на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными. Новая вахта и все последующие смены производственного персонала будут работать в режиме 14-дневного капсулирования.
Режим изолированной работы в ДТЭК Нефтегаз был введен 24 марта с целью обеспечения здоровья сотрудников компании и их семей, а также для непрерывности процесса добычи природного газа. Первая вахта длилась три недели, после чего все сотрудники в течение пяти дней постепенно были заменены другими работниками. Перевахтовка сопровождалась строгими санитарно-гигиеническими процедурами. Так, всем сотрудникам были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Только после получения негативных результатов тестов персонал был допущен на производственные объекты. Ни у одного сотрудника ДТЭК Нефтегаз не выявлен вирус COVID-19.
Смену вахты посетил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров. "Компания прикладывает максимум усилий для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы своевременно перешли на специальный режим работы – изолированный для производственного персонала и удаленный – для офисных сотрудников, на всех объектах строго придерживаются всех санитарно-гигиенических норм. Верю, что сознательное отношение каждого человека к соблюдению карантинных мер поможет нашей стране справиться с этим вызовом", – отметил Игорь Щуров.
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