Ответственность местных властей при распределении соцпомощи усилят – министр Лазебная

В Украине, где собираются пересмотреть ряд программ, правительство одобрило ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют предоставление социальных услуг семьям с детьми и усиливают ответственность органов местного самоуправления. Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Важным вопросом, который должен быть на постоянном контроле местных властей, является недопущение попадания детей в интернатные заведения. И мы сегодня на правительстве утвердили ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления и получения социальных услуг для семьи и усиливающих ответственность органов местного самоуправления", – рассказала министр.

Лазебная считает, что очень важным направлением деятельности является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, в частности, профилактики жестокого обращения с детьми и создания благополучной среды для воспитания ребенка в общинах.

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Министр сказала, что на заседании Кабмин утвердил новый порядок принятия решений и организации предоставления социальных услуг, усовершенствовал деятельность поставщиков социальных услуг для обеспечения их доступности для детей и семей с детьми.

Кроме того, Кабмин изменил механизм социального заказа для поддержки развития рынка социальных услуг, определил новый механизм софинансирования социальной услуги и урегулировал формирование тарифов на нее.

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"Мы определили механизм контроля мониторинга и оценки качества социальных услуг. И теперь очень важно, чтобы в этом контексте нас услышали руководители органов местного самоуправления, поскольку именно от них сейчас зависит организация предоставления услуг для семей с детьми", – подчеркнула министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр Лазебная заявила, что после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

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Напомним, в Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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