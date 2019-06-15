Овощи борщевого набора скоро подешевеют: эксперт объяснил причины

Сегодня овощи в Украину завозятся из соседних стран, где они дешевле

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Понимая движение цен на продукты питания на оптовых рынках, можно понять, как будут изменяться и розничные цены в ближайшее время. Овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн. Однако с началом лета и стартом сбора урожая, должна начаться противоположная тенденция.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что в ближайшее время цены на овощи нового урожая, входящие в борщевой набор, подешевеют.

"У нас уже с мая цена начала падать и продолжает опускаться. Сейчас цены космические, намного выше, чем в соседних странах, поэтому мы даже завозим дешевую продукцию из-за рубежа. Так что в ближайшее время должно произойти удешевление", – говорит эксперт.

Ранее эксперт рассказал, почему в Украине в разы больше, чем в Европе, "скачут" цены на овощи в течение года.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники".

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