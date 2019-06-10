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Овощи дорожают, яйца дешевеют: в Украине подвели итоги мая

10 июня, 21:26

Результаты прошлого месяца опубликовала Госслужба статистики

Фото: Pixabay

Среди продуктов питания больше всего в мае 2019 года в Украине подорожали овощи – рос цен по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 53%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 10 июня.

Цены на безалкогольные напитки повысились на 5,3%, а на продукты питания в целом – на 9,6%.

Госстат указал, как выросли или упали цены на отдельные продукты:

  • овощи (+53%);
  • хлеб (+20,2%);
  • макаронные изделия (+13%);
  • молоко (+11,3%);
  • масло (+10,3%);
  • сыр и творог (+9,3%)
  • рыба и рыбные продукты (+8,4%)
  • мясо и мясопродукты (+7,6%);
  • подсолнечное масло (+1,2%);
  • яйца (-30,1%);
  • фрукты (-12,3%);
  • сахар (-2%).

В то же время, по данным ведомства, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 16,4%. В свою очередь одежда подешевела на 0,2%, а цены на обувь повысились на 0,9%.

Госстат также сообщил, как изменились цены в мае по сравнению с апрелем этого года.

"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 0,7-1,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 0,2-2,5% – сало, молоко, рис, сыры, сметана", – отметило ведомство.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что инфляция в Украине в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 9,6%.

По итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться.

Овощи "борщевого набора" в Украине в мае устанавливали ценовые рекорды. Новости "Сегодня" узнавали, сколько в прошлом месяце просили за капусту, свеклу и лук:


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Тег продукты, инфляция, овощи, яйца, Госстат, цены на продукты

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Сегодня

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