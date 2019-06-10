Овощи дорожают, яйца дешевеют: в Украине подвели итоги мая
Результаты прошлого месяца опубликовала Госслужба статистики
Среди продуктов питания больше всего в мае 2019 года в Украине подорожали овощи – рос цен по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 53%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 10 июня.
Цены на безалкогольные напитки повысились на 5,3%, а на продукты питания в целом – на 9,6%.
Госстат указал, как выросли или упали цены на отдельные продукты:
- овощи (+53%);
- хлеб (+20,2%);
- макаронные изделия (+13%);
- молоко (+11,3%);
- масло (+10,3%);
- сыр и творог (+9,3%)
- рыба и рыбные продукты (+8,4%)
- мясо и мясопродукты (+7,6%);
- подсолнечное масло (+1,2%);
- яйца (-30,1%);
- фрукты (-12,3%);
- сахар (-2%).
В то же время, по данным ведомства, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 16,4%. В свою очередь одежда подешевела на 0,2%, а цены на обувь повысились на 0,9%.
Госстат также сообщил, как изменились цены в мае по сравнению с апрелем этого года.
"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 0,7-1,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 0,2-2,5% – сало, молоко, рис, сыры, сметана", – отметило ведомство.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что инфляция в Украине в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 9,6%.
По итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться.
Овощи "борщевого набора" в Украине в мае устанавливали ценовые рекорды. Новости "Сегодня" узнавали, сколько в прошлом месяце просили за капусту, свеклу и лук:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Овощи дорожают, яйца дешевеют: в Украине подвели итоги мая". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как подорожали и подешевели продукты в Украине: итоги мая
Результаты месяца подвел глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
Дешевые "витамины" и дорогая курятина: чего ждать от цен на продукты в июне
Эксперты объяснили, почему стоимость мяса и молока пока не упадет