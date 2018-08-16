Овощи в Польше оказались дешевле, чем в Украине

Сегодня, 16:21

Больше всего украинцы, по сравнению с поляками, переплачивают за зелень


Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские.

Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за килограмм дешевле, чем в Украине. Кило свеклы стоит почти на две гривни меньше. За килограмм слив в Польше просят 8 гривен (в эквиваленте), в Украине – 10.

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Зелень в Украине продается и вовсе вдвое дороже, чем в соседней стране. За салат и петрушку украинские продавцы требует 50-60 гривен.

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По данным за февраль 2018 года, средняя зарплата в Польше составляла 4600 злотых, что примерно равно 1350 долларов. В Украине сейчас средняя зарплата, по данным официальной статистики, составляет 9 141 гривню – около 330 долларов.

Напомним, много платят украинцы и за мясо. И если курятина пока стабильно держится в цене, все остальные виды мяса только дорожают. Например, цена на свинину повысилась на 10%, а на говядину – на 16% с начала года. 

В целом, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие 2018 г. составил более 4%. Но, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.
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Источник:

"Сегодня"

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