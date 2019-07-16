Оздоровительный комплекс НБУ выставили на продажу

Продажу комплекса, который находится в Яремче, анонсировал Трубаров

Фото: Фонд госимущества Украины / Facebook.

Вслед за объявлением аукциона по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил на продажу оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче Ивано-Франковской области, который находится на балансе Национального банка Украины.

Об этом 16 июля написал исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, стартовая цена – 64,4 млн грн, аукцион состоится 13 августа 2019 года в системе "ProZorro.Продажи". Он также отметил, что это не первая попытка продать "Прикарпатье".

"Оздоровительный комплекс в отличном состоянии, под охраной и поддерживается в надлежащем техническом состоянии, зимой отапливается. Первая очередь строительства – здание корпуса №2 – полностью завершена, укомплектована мебелью, сантехникой, освещением. Но не проложена часть внешнего канализационного трубопровода (около 200 метров), из-за чего здание не может эксплуатироваться", – сообщил Трубаров.

Он добавил, что здание состоит из пяти двухуровневых номеров и трех апартаментов. Здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь составляет 2029,75 кв. м.

"Вторая очередь строительства – это фактически строительство контрольно-пропускного пункта, подземных очистных сооружений и реконструкция открытого водоема, которые инвестор должен завершить в течение одного года и ввести комплекс в эксплуатацию", – заключил и. о. главы ФГИ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Украина выполнила план по доходам госбюджета от приватизации лишь на 1,4% – поступления составили 0,3 млрд грн. В декабре правительство решило привлечь дополнительный объем внутренних заимствований. Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана.

По итогам первого полугодия 2019 года поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн – только 1,6% от годового плана.

В госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эту цифру выполнить вполне реально:

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