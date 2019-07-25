"Оживление торговли с ЕС": Украина закрыла девять квот на беспошлинный экспорт

Квоты, которые исчерпала страна, перечислили в Украинском клубе аграрного бизнеса

Фото: Pixabay

Украина по состоянию на 22 июля полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз про девяти группам. Об этом 25 июля сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу и сливочное масло.

"Заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, ведь на аналогичную дату прошлого года было закрыто семь квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС", – отметили в УКАБ.

Ассоциация также добавила, что в январе-мае 2019 года ЕС импортировал из Украины агропродовольственной продукции на общую сумму в 3,1 млрд евро, что на 0,85 млрд евро больше, чем за аналогичный период прошлого года (+37%).

"Потенциально до конца года еще закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (использование основной квоты – 75%), солода и пшеничной клейковины (58%) и крахмала (53%)", – сказано в сообщении.

Инфографика: УКАБ (для увеличения нажмите на картинку)

Накануне новости "Сегодня" писали, что в январе-июне 2019 года экспорт продукции аграрного сектора увеличился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов. В Минагрополитики сообщили, что такие показатели "дают все основания надеяться на новый экспортный рекорд в 2019 году".

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