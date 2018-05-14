Озолотиться на футболе: сколько смогут заработать украинцы, благодаря финалу Лиги Чемпионов в Киеве

Украинцы рассчитывают разбогатеть на сотни тысяч гривен за одни выходные, благодаря финалу Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве. Перед финалом в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Кроме того, собираются заработать на сувенирах и еде. Журналисты "Сегодня" подсчитали, на сколько предприимчивым жителям Украины удастся"озолотиться".

Столичный гид Елена Борисенко, которая проводит экскурсии для иностранцев, уверяет: даже если не поднимать цены на экскурсии, за выходные получится заработать 300-400 долларов.

"Минимальная стоимость часа англоязычной экскурсии – от 300 гривен и выше. В зависимости от группы и объема работы цена может составлять и 500, и 600 гривен. Если это минимальная экскурсия, 2-3 часа, то стоимость будет немного выше", – говорит Борисенко.

Тем, кто не знает иностранных языков, но очень хочет подзаработать на футбольном празднике, эксперты советуют вспомнить Евро-2012.

"Огромный наплыв людей будет приезжать и уезжать, пользуясь не только общественным транспортом, но и автомобилями. Это будет дополнительный способ заработать", – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионого клуба Олег Пендзин.

Те, кто умеют готовить, могут получить от 7 до 10 тысяч гривен за несколько дней. Ведь уличная еда и сувениры всегда пользуются спросом.

"Нас ожидает бум стихийной торговли и я думаю, что силами полиции будет очень трудно с ним справится, поскольку это будут десятки людей, которые будут торговать пирожками, атрибутикой, возможно, какими-то напитками, мороженным", – отмечает эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

Но в наибольшем выигрыше от наплыва туристов окажутся собственники квартир. Так, аренда в спальных районах подорожала минимум вдвое. А в центре – еще сильнее. При этом всего месяц назад сообщалось о том, что в Киеве упали цены на аренду жилья.

"В центре студия будет 4 тысячи стоить в сутки Более дорогие квартиры премиум класса – в районе 40 тысяч", – прогнозирует риелтор Александр Бойко.

Таким образом, за два-три дня киевляне при желании смогут заработать двухмесячную зарплату.

Главное спортивное событие года – финал Лиги Чемпионов УЕФА – эксклюзивно покажет канал "Украина". Смотрите прямую трансляцию поединка "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая!