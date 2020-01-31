Все пачки сигарет в Украине хотят сделать одинаковыми: подробности законопроекта

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предполагает существенное ужесточение в торговле сигаретами.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака (№2813 от 28 января 2020 года) уже зарегистрирован на официальном сайт парламента.

Напомним, авторы документа предлагают повысить минимальный возраст для продажи табачных изделий до 21 года с 18 лет, а также ввести ряд других ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодых людей. Помимо этого, они предлагают существенно изменить упаковку табачных изделий, сделав ее менее привлекательной.

"Несмотря на успехи в борьбе с табачной эпидемией, пока каждый пятый украинец ежедневно курит табачные изделия – всего 7,2 млн взрослого населения. Однако критической является проблема распространенности курения среди детей и молодежи", – пишут разработчики в пояснительной записке.

Согласно Глобальному опросу молодежи относительно употребления табака в 2017 году, в Украине 18,4% детей 13-15 лет являются нынешними потребителями электронных сигарет (22,6% юношей и 14% девушек), а когда-либо пробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы. Кроме того, 14,9% детей 13-15 лет (17,8% юношей и 12,1% девушек) является нынешними потребителями табака.

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Для уменьшения распространенности курения законопроект предусматривает введение стандартизированной упаковки табачных изделий. Стандартизированная упаковка табачных изделий должна быть одинакового темно-оливкового цвета с большими иллюстрированными предупреждениями о вреде курения, без логотипов и изображений табачных марок или иной информации на упаковке. Все торговые названия и названия изделий должны быть унифицированного цвета, шрифта и формата.

"В Австралии, которая первой ввела стандартизированную упаковку еще в 2012 году, распространенность курения среди взрослого населения снизилась на 11% за три года с 19,4% до 17,2%. А распространенность курения среди подростков в возрасте 12-17 лет уменьшилась с 6,7% в 2011 году до 5,1% в 2014 году", – отмечают авторы законопроекта.

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Законопроект предусматривает увеличение размера изображений медицинских предупреждений о вреде курения на упаковках табачных изделий с 50% до 65%. Предупреждение будут содержать реалистичные изображения болезней, вызванных курением, и ежегодно обновляться.

Использование графических предупреждений помогает предотвратить начало курения, особенно среди детей и молодежи, а также является фактором прекращения курения. Исследования показывают, что 54% нынешних курильщиков задумывались о прекращении курения из-за предупреждения на пачках сигарет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров подписал меморандум с производителями табачных изделий, которые ранее приостанавливали производство в Украине. В Минэкономики ожидают, что подписание документа создаст равные правила игры на рынке и поможет противодействовать незаконной торговле и уклонению от уплаты налогов.

В Украине до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени. Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд гривен в год.

Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста табачных акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

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