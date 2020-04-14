Падение будет серьезным: МВФ резко ухудшил прогнозы для Украины

Безработица в 2020 году может достигнуть составить 10,1%, считают в фонде

После того, как в Украине обновили показатели государственного бюджета, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 год. Речь об этом идет в материалах фонда.

Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

МВФ также обновил прогноз инфляции. Согласно новым данным, потребительские цены в Украине в 2020 году вырастут в среднем на 4,5%, а вот в 2021-м – уже на 7,2%.

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Безработица, по прогнозу МВФ, в 2020 году может составить 10,1%, в следующем – снизиться до 9,3%. Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м, говорится в отчете.

Изменение прогнозов для Украины МВФ связывает с началом мирового экономического кризиса.

"По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году – это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности", - отмечают в МВФ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Однако, возможно, сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

Также мы разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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