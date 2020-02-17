Падение экономического роста было ожидаемым – Минэкономики

/ Фото: пресс-центр НБУ

Значительное замедление роста украинской экономики в четвертом квартале 2019 года до 1,5%, было ожидаемым. Такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Это замедление прогнозировалось и нами, и Национальным банком, и экспертами рынка. Это вызвано падением в сельском хозяйстве и в промышленности", – отметил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

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А премьер-министр Алексей Гончарук недавно перечислил факторы, которые могут обеспечить рост экономики.

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Напомним, новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – "Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП".

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