Падение нового правительства будет означать досрочные выборы – Яценюк

Падение нынешнего украинского правительства приведет к проведению досрочных выборов. Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Падение нынешнего правительства на 50% будет означать проведение досрочных выборов", – сказал политик.

Яценюк добавил, что сейчас динамика в экономических процессах в Украине очень плохая. По данным Министерства экономики впервые за 49 месяцев зафиксировано падение экономики – на 0,5%. Недополучение средств бюджета с начала года, как отметил политик – 18 миллиардов гривен.

"Нам сейчас не нужен ни политический, ни экономический кризис. Мы его не выдержим. Мы не в тех условиях", – сказал он.

Также Яценюк подчеркнул, что сейчас задачей номер один для экономики является кредитование: "Если страна не будет иметь длинных и дешевых кредитов, невозможно поднять экономику".

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Кроме того, политик добавил, что по украинской экономике ударит и распространение коронавируса, и правительство должно быть к этому готовым. После распространения коронавируса, напомнил он, США сразу уменьшили учетную ставку, то есть "стоимость денег федерального резерва, которые выдаются в экономику". Это, по словам Арсения Яценюка, необходимо, чтобы американский бизнес мог пережить последствия эпидемии.

Яценюк также подчеркнул, что новому правительству придется финансировать дефицит бюджета. В то же время он предостерег от практики прошлого года, когда так называемым иностранным инвесторам государство продавало свои ценные бумаги под годовую доходность в среднем 30% годовых: "Кто из граждан может разместить свои деньги на депозит под 30%? А с их налогов финансируют дефицит бюджета и отправляют так называемым инвесторам 30%".

Кроме того, по мнению Яценюка, правительству необходимо начать переговоры с Европейским Союзом о промышленном Безвизе.

"Мы добились безвиза для граждан. Добейтесь того же безвизового режима для украинской промышленности", - обратился лидер "Народного фронта" к новоизбранному премьер-министру.

Также Яценюк предостерег от сокращения расходов на армию, национальную безопасность и оборону: "Армия должна всегда быть накормлена. Не будем кормить своих – будем кормить чужих. Поэтому армия – приоритет номер один".

Напомним, ранее Яценюк высказал свою точку зрения о возможности подачи воды в оккупированный Крым.

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль в Раде назвал условие, при котором Украина даст воду Крыма.

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