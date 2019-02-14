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Британские парламентарии отклонили поправку о новом голосовании по Brexit

Сегодня, 20:59

Автор проекта предлагал новое парламентское голосование по Brexit до 27 февраля

Фото: Getty Images
Британские парламентарии отклонили поправку о новом голосовании по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg Экономика Автор проекта предлагал новое парламентское голосование по Brexit до 27 февраля

Палата общин – нижняя палата парламента Великобритании – отклонила поправку к техническому документу об условиях выхода страны из Европейского Союза (Brexit), которой предлагалось новое голосование по одобрению соглашения между Лондоном и Брюсселем до 27 февраля или альтернативное изъятие этой сделки из повестки дня.

Ее поддержали 306 парламентариев, против выступили 322 депутата.

Автором поправки выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он хотел положить конец повторяющейся процедуре внесения правительством не наполненных каким-либо содержанием парламентских предложений по Brexit.

Данной инициативой он пытался как исключить возможность выхода страны из ЕС без сделки об условиях Brexit, так и передать парламенту рычаги управления дальнейшим ходом согласования этих условий.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Финансист Джордж Сорос ранее предсказал распад Евросоюза и сравнил его руководство с советским политбюро. Он добавил, что ЕС еще можно сохранить, если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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Источник:

ТАСС

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