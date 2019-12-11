"Палки в колеса": эксперт оценил роль санкций США против "Северного потока – 2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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США включили в законопроект об оборонном бюджете санкции, которые могут остановить работы по строительству газопровода "Северный поток – 2". Несмотря на заявление президента России Владимира Путина, что Кремль не собирается отказываться от транзита голубого топлива через Украину после запуска газопровода, для Киева огромное значение будет иметь поддержка законопроекта в Вашингтоне, рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Валерий Боровик.

"Любые действия, которые приостанавливают [строительство газопровода], продлевают проблемы для "Газпрома" или полностью останавливают поток, накладывают персональные санкции на людей, которые участвуют – руководителей компаний, на сами компании, – это всегда позитив для Украины", – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил неприятный момент – с введением санкций Вашингтон затянул.

"Плохо, что поздно. В этом я вижу кое-какую игру администрации президента [Дональда] Трампа, который был замечен в отношениях с Путиным. Но любой шаг, чтобы создать проблемы для достройки потока – это каждый день работы газотранспортной системы по прокачке газа, это каждый день доходы в госбюджет", – сказал он.

Ранее организация немецких лоббистов заявила об угрозах санкций США для мирных усилий "Нормандской четверки". На это заявление уже возразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, ранее Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против российских проектов газопроводов в обход Украины – "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Кроме того, немецкие СМИ выяснили некоторые детали возможных американских санкций – они могут коснуться различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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