Пандемия COVID-19 всколыхнула интерес к трейдингу и дистанционному обучению в TeleTrade среди украинцев

Экономические последствия пандемии COVID-19 в Украине коснулись абсолютного большинства граждан. Возможно, самым неприятным фактом стала временная приостановка деятельности бизнеса, многие компании вынуждены были снижать заработную плату или вообще сокращать сотрудников. Из-за введения противоэпидемического режима самоизоляции многие предприятия должны были закрыться. Это означало сокращение рабочих мест, а в некоторых случаях полное прекращение деятельности бизнеса.

Самым печальным следствием этих процессов стали потеря источников дохода и сокращение личных сбережений граждан.

В этой ситуации особую актуальность приобрел интернет-трейдинг как средство получения прибыли, дополнительного заработка, а также дистанционное обучение трейдингу как особый вид интеллектуального досуга.

Международный бренд TeleTrade (ТелеТрейд), работающий в Украине как онлайн-брокер с начала 2000-х, имеет многолетний опыт и в дистанционном обучении, и в интернет-трейдинге. Когда-то офисы компании в Украине были открыты почти во всех крупных городах. Личное общение с клиентами долгое время оставалось отличительной чертой Телетрейд.

Офисы служили площадкой для обучения клиентов, а также для проведения деловых мероприятий, презентаций, праздников. За последние годы руководство компании сделало серьезный шаг к трансформации бизнес-модели, к переходу в онлайн, постепенно закрывая офисы в целях оптимизации бизнеса и одновременно привлекая партнеров (обучающие и консалтинговые центры).

Внезапно обрушившаяся на мир пандемия COVID-19 послужила триггером и дала неопровержимые доказательства правильности выбранной стратегии. Дистанционное обучение наряду с традиционным для ТелеТрейд интернет-трейдингом попали в число наиболее популярных и доступных занятий для украинцев, вынужденных находиться на карантине.

Партнером ТелеТрейд в Украине является консалтинговая компания "Центр Биржевых Технологий" (ЦБТ). Компания предлагает обучение знаниям о финансовых рынках в очном и онлайн-форматах. В сегодняшнее непростое время "Центр Биржевых технологий" сделал все необходимое, чтобы люди, стремящиеся получить знания о финансовом рынке, воспользовались карантином с максимальной пользой.

Для всех желающих были организованы вебинары на темы инвестиций и торговли, различных способов анализа цен на рынке, выбора финансовых инструментов, разработки торговых стратегий. В течение марта-июля участниками онлайн-мероприятий экспертов ЦБТ стали сотни украинцев из Киева, Львова, Одессы, Черновцов и других городов. И хотя, как и другие предприятия сферы обслуживания и финансов, ЦБТ перешел на дистанционную форму работы, тем не менее работа продолжилась в Сети.

Украинцы использовали время карантина с пользой для себя, получая новые знания, зарабатывая на рынке посредством интернет-трейдинга.

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