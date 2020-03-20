Пандемия коронавируса "бьет" по местным и государственному бюджетам – Разумков

Пандемия коронавируса вредит всем бюджетам: и местным, и государственному, однако центральная власть пытается предпринять меры, чтобы избежать плачевных итогов болезни, которые случились в других странах. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

"Давайте посмотрим, что происходит в мире – мы, к сожалению, не уникальны. Тем не менее мы принимаем превентивные меры для того, чтобы не повторить ту ситуацию, которую наблюдаем во многих странах Европы и пока нам это удается. Будем надеяться, что так будет и в дальнейшем", – сказал Разумков.

Он признал, что Украина менее подготовлена к этому кризису, нежели страны Европы.

"Поэтому это будет "бить" по бюджету и мы, к сожалению, видим эти события. Но в первую очередь государство должно защитить людей, своих граждан и мне кажется, что большая часть мер, которые сегодня предпринимаются – они правильные. Если будут какие-то нюансы, которые нужно будет подрегулировать – мы оперативно будем на это реагировать", – отметил спикер.

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Разумков призвал не забывать о том, что ситуация уникальна, такого никогда не было. И сегодня говорить, что что-то правильно или неправильно сложно, потому что введение карантина по всей стране пока действует короткий промежуток времени.

"Для того, чтобы понять эффективность тех или иных мер – нужно посмотреть на них в динамике. Я понимаю, что она не может быть длительная, но тем не менее – она должна быть. Если мы будем видеть, что есть какие-то недочеты – будем их исправлять", – сказал он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Также мы сообщали о том, что парламент пока не планирует заниматься секвестром бюджета, но не исключено, что это случится в будущем.

20 марта в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день стало известно, что в Черновцах от коронавируса вылечился пациент, у которого первого была диагностирована эта инфекция.

Видео: president.gov.ua

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